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Больница в Коммунарке продолжит принимать больных COVID до конца года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Городская клиническая больница № 40 в поселке Коммунарка в Новой Москве будет принимать пациентов с коронавирусом до конца 2020 года. Об этом рассказал главный врач медучреждения Денис Проценко в интервью «Российской газете», опубликованном в субботу, 1 августа.

«Первый месяц Коммунарка работала как обсервационный госпиталь. К нам везли тех, кто находился под подозрением, и мы на две недели «карантинизировали» их здесь. А с 1 апреля началась полноценная история, когда стали поступать почти 100% «ковидных» больных <…> До конца года будем «ковидным» центром», — отметил главврач.

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Проценко также уточнил, что врачи, которые работают в больнице, при изучении коронавируса пересмотрели некоторые подходы к лечению. В частности, пациентов начали вести максимально допустимыми дозировками лекарств, используя один и тот же препарат в разных пропорциях в зависимости от клинических проявлений болезни.

По словам Проценко, в Коммунарку в настоящее время ежедневно поступает около 30 пациентов, а на пике заболеваемости, в конце апреля, в сутки было по 60 госпитализаций.

Кроме этого, гравврач отметил, что за всё время с начала пандемии в больницу поступили почти 4,5 тыс. пациентов, и у большинства коронавирус был лабораторно подтвержден. За этот период в больнице умерли 7% больных. Из медицинских сотрудников переболели около 18%.

Больница в поселке Коммунарка в Москве стала основным учреждением, куда помещают граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Для лечения и размещения людей на карантин в учреждении выделены специальные корпуса.

24 марта больницу в Коммунарке посетил президент России Владимир Путин. Он пообщался с Проценко и отметил, что врачи больницы «работают как часики, хорошие и слаженные».

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин всегда считает нужным убедиться изнутри, как функционирует система в режиме ЧС.

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