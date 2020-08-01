Семь человек пострадали в ДТП в Московской области

Семь человек, включая трех детей, пострадали 1 августа в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области. Инцидент произошел на трассе М-10 в районе города Клина.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшие госпитализированы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

24 июля в подмосковном Раменском два человека погибли в ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Еще один пострадавший был доставлен в больницу.