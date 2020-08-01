Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 646 тыс.

В России число пациентов, выздоровевших после коронавируса, достигло 646 524. За сутки из больниц выписаны 8114 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 1 августа.

В общей сложности число заболевших в России достигло 845 443, умерли 14 058 пациентов.

Ранее, 1 августа, в Роспотребнадзоре сообщили, что в стране под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирусную инфекцию находится более 254 тыс. человек. С начала пандемии в РФ также проведено более 28,4 млн тестов на COVID-19.

29 июля президент России Владимир Путин заверил, что ситуация с коронавирусом нормализовалась и особые усилия российской медицины, по его словам, на текущий момент надо сосредоточить на профилактической работе и вакцинации от гриппа.

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