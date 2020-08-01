ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам

Банк ВТБ снизил ставки по вкладам в российской валюте. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает «РИА Новости».

По базовой линейке снижение максимальной ставки составило от 0,1 до 0,2 процентного пункта, ставка по накопительному не изменилась.

22 июля в Центробанке сообщили о снижении во второй декаде июля средней максимальной ставки топ-10 российских банков по рублевым депозитам физических лиц по сравнению с первой декадой месяца. Понижение составило 4,55% годовых против 4,63%.

20 июля были опубликованы результаты исследования, согласно которым при дальнейшем понижении ставок по вкладам в банках России около 30% граждан заберут свои средства, а 36% не будут менять свою сберегательную стратегию.

При этом часть граждан планирует вложения в альтернативные инструменты: золото (7% респондентов), облигации (6%), недвижимость (4%).