В России выявлено 5462 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 5462 новых случаев коронавируса, общее число заболевших COVID-19 в стране с начала пандемии достигло 845 443. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 1 августа.

Больше всего новых заболевших в Москве (690), Свердловской области (202) и Ханты-Мансийском автономном округе (170).

За сутки от коронавируса вылечились 8114 человек, умерло — 95. В общей сложности число выздоровевших достигло 646 524, количество летальных исходов составило 14 058.

В конце июля Минздрав утвердил и опубликовал методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции. В ведомстве подчеркивают, что главная особенность заключается в необходимости соблюдать изоляцию в течение 14 дней после выписки. За это время проводятся мероприятия по медицинской реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий. Направление пациентов на реабилитацию рекомендуется осуществлять с помощью предварительных дистанционных консультаций.

23 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что специалисты пока не наблюдают предпосылок к возникновению второй волны коронавируса в России. По его словам, ситуация в стране стабилизируется, а число заболевших снижается.

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