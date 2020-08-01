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В России выявлено 5462 новых случаев коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России за сутки выявлено 5462 новых случаев коронавируса, общее число заболевших COVID-19 в стране с начала пандемии достигло 845 443. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 1 августа.

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Больше всего новых заболевших в Москве (690), Свердловской области (202) и Ханты-Мансийском автономном округе (170).

За сутки от коронавируса вылечились 8114 человек, умерло — 95. В общей сложности число выздоровевших достигло 646 524, количество летальных исходов составило 14 058.

В конце июля Минздрав утвердил и опубликовал методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции. В ведомстве подчеркивают, что главная особенность заключается в необходимости соблюдать изоляцию в течение 14 дней после выписки. За это время проводятся мероприятия по медицинской реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий. Направление пациентов на реабилитацию рекомендуется осуществлять с помощью предварительных дистанционных консультаций.

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23 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что специалисты пока не наблюдают предпосылок к возникновению второй волны коронавируса в России. По его словам, ситуация в стране стабилизируется, а число заболевших снижается.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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