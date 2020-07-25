Захарова высмеяла идею Климкина сделать из Крыма проблему для России

В попытке «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России» Украина сделала из себя проблему для всего мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала идею бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который посчитал, что таким образом Киев сможет вернуть контроль над полуостровом.

«У них [украинских властей] получилось превратить Украину в мировую проблему», — цитирует Захарову 25 июля РБК.

Отреагировал на слова Климкина и депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его мнению, бывший украинский министр сильно погорячился, обещая создать проблемы, кроме того, в России давно привыкли к «гневным постам в соцсетях» со стороны «коллективного Запада».

24 июля в Facebook Павел Климкин рассказал о наступлении «крымских дней» и заявил о необходимости сделать из российского региона проблему для Москвы.

10 июня бывший министр уже предлагал отобрать Крым силой.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Украина не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова.