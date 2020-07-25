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Захарова высмеяла идею Климкина сделать из Крыма проблему для России

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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В попытке «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России» Украина сделала из себя проблему для всего мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Так дипломат прокомментировала идею бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который посчитал, что таким образом Киев сможет вернуть контроль над полуостровом.

«У них [украинских властей] получилось превратить Украину в мировую проблему», — цитирует Захарову 25 июля РБК.

Отреагировал на слова Климкина и депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его мнению, бывший украинский министр сильно погорячился, обещая создать проблемы, кроме того, в России давно привыкли к «гневным постам в соцсетях» со стороны «коллективного Запада».

24 июля в Facebook Павел Климкин рассказал о наступлении «крымских дней» и заявил о необходимости сделать из российского региона проблему для Москвы.

10 июня бывший министр уже предлагал отобрать Крым силой.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Украина не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова.

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