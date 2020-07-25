Суд арестовал еще двух фигурантов дела о массовой межнациональной драке в Москве

Суд арестовал на два месяца Гамидова П. и Валиева Б. по делу о массовой драке между уроженцами Армении и Азербайджана, произошедшей на юго-востоке Москвы. Об этом 25 июля сообщает корреспондент «Известий».

Ранее в этот же день следствие потребовало арестовать троих участников межнациональных столкновений в столице — Завидова, Гамидова и Валиева. Первым был взят под стражу Завидов.

Также в субботу полиция Москвы задержала еще девятерых участников столкновений. Как пояснили в МВД, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между выходцами из Армении и Азербайджана. В одной из массовых драк пострадал человек, возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали уроженцы Азербайджана, участвовавшие в драке.