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Суд арестовал еще двух фигурантов дела о массовой межнациональной драке в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Суд арестовал на два месяца Гамидова П. и Валиева Б. по делу о массовой драке между уроженцами Армении и Азербайджана, произошедшей на юго-востоке Москвы. Об этом 25 июля сообщает корреспондент «Известий».

Ранее в этот же день следствие потребовало арестовать троих участников межнациональных столкновений в столице — Завидова, Гамидова и Валиева. Первым был взят под стражу Завидов.

Также в субботу полиция Москвы задержала еще девятерых участников столкновений. Как пояснили в МВД, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между выходцами из Армении и Азербайджана. В одной из массовых драк пострадал человек, возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали уроженцы Азербайджана, участвовавшие в драке.

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