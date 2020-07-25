Шторм в Керченском проливе помешал поднять со дна бронетранспортер

Затонувший в Керчи бронетранспортер, который форсировал пролив в рамках акции «Керченский десант «Дорога мужества», поднимут со дна после прекращения шторма. Такое заявление сделал в субботу, 25 июля, представитель организаторов акции — межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» — Сергей Чернаков.

Операция по подъему, по его словам, пройдет завтра, если позволят погодные условия.

«В проливе сохраняется штормовая погода, потому операцию по подъему бронемашины перенесли на воскресенье. Свою помощь предложили разные организации, но из-за шторма, который пришел со стороны Новороссийска, решено все перенести на завтра», — цитирует его «РИА Новости».

О том, что бронетранспортер БРДМ-2 затонул в Керчи в рамках «бронепробега» стало известно ранее в субботу. После случившегося еще один представитель организации Андрей Конов объяснил, что инцидент произошел из-за плохой погоды в месте, где есть сильное течение, вызванное «неоднородными перепадами глубины». Вода начала слишком быстро проникать в бронетранспортер, из-за чего штатные системы автомобиля не успевали выкачивать воду.

После случившегося акция была завершена, и по требованию МЧС два бронетранспортера вернулись на точку старта акции в Тамани. Конов сообщал, что баки в БРДМ-2 герметичные, поэтому угрозы разлива топлива нет.