Прямой эфир

Шторм в Керченском проливе помешал поднять со дна бронетранспортер

0
Фото: IZ.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Затонувший в Керчи бронетранспортер, который форсировал пролив в рамках акции «Керченский десант «Дорога мужества», поднимут со дна после прекращения шторма. Такое заявление сделал в субботу, 25 июля, представитель организаторов акции — межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» — Сергей Чернаков.

Операция по подъему, по его словам, пройдет завтра, если позволят погодные условия.

«В проливе сохраняется штормовая погода, потому операцию по подъему бронемашины перенесли на воскресенье. Свою помощь предложили разные организации, но из-за шторма, который пришел со стороны Новороссийска, решено все перенести на завтра», — цитирует его «РИА Новости».

О том, что бронетранспортер БРДМ-2 затонул в Керчи в рамках «бронепробега» стало известно ранее в субботу. После случившегося еще один представитель организации Андрей Конов объяснил, что инцидент произошел из-за плохой погоды в месте, где есть сильное течение, вызванное «неоднородными перепадами глубины». Вода начала слишком быстро проникать в бронетранспортер, из-за чего штатные системы автомобиля не успевали выкачивать воду.

После случившегося акция была завершена, и по требованию МЧС два бронетранспортера вернулись на точку старта акции в Тамани. Конов сообщал, что баки в БРДМ-2 герметичные, поэтому угрозы разлива топлива нет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020