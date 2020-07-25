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Антирейтинг предприятий составили в Нижнем Тагиле

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Ежегодно предприятия Нижнего Тагила (Свердловская область) выбрасывают в воздух более 1,7 тыс. вагонов вредных веществ. Портал TagilCity.ru составил рейтинг по объему загрязнений. Данные были получены из открытой информации реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Главным источником загрязнения воздуха является Нижнетагильский металлургический комбинат. На его выбросы приходится 57,16% от общего количества всех предприятий города. В основном это оксид углерода (угарный газ).

Далее в порядке убывания следуют Высокогорский горно-обогатительный комбинат, «Уралвагонзавод», химзавод «Планта», «Уралхимпласт». Каждое из пяти предприятий расположено в черте города, а поблизости есть жилые дома.

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