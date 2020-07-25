Отец похищенного из роддома под Ростовом младенца рассказал о ЧП

Отец новорожденного мальчика, которого похитили из палаты родильного отделения больницы в городе Сальске Ростовской области, в субботу, 25 июля, рассказал РЕН ТВ подробности происшествия.

Александр Русиков заявил, что сначала воспринял известия о похищении его ребенка спустя два дня после появления на свет как неудачную шутку. Ему о произошедшем сообщил отец супруги между 3 и 4 часами ночи.

«Потом, когда осознание пришло, я был шокирован», — отметил он.

Мужчина также рассказал о неоднозначной реакции многих сотрудников медучреждения на ситуацию. Они, по его словам, «не скрывая открытой неприязни», обвиняли его и супругу в том, что они решили продать ребенка.

Он добавил, что его жене прямо в больничном халате пришлось ехать на допрос после кесарева сечения.

О похищении грудничка из роддома под Ростовом стало известно ранее в этот же день. Позднее ребенка обнаружили в Калмыкии. Подозреваемая в его похищении женщина задержана.

Как сообщал источник «Известий», одна из пациенток предложила матери мальчика обменяться детьми. Роженица отказалась от обмена, но никому не сообщила о произошедшем, а потом ее ребенок исчез.

РЕН ТВ уточнял, что мальчик пропал, предположительно, в тот момент, когда его мама отошла в туалет. Украсть ребенка, как сообщает телеканал, могла цыганка, которая лежала вместе с ним и его матерью в палате. По некоторой информации, именно она предложила матери обменять сына на ее новорожденную дочь.

При этом, по данным ТАСС, похитивший ребенка злоумышленник проник в родильное отделение через окно, отодвинув москитную сетку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Местная прокуратура взяла его расследование на контроль и организовала проверку медучреждения, где произошел инцидент.