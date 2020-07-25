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Задержанным после массовых драк в Москве запретят въезд в РФ

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Более 30 человек задержали после массовых драк и повреждения витрин заведений в Москве. Об этом сказано в сообщении ГУ МВД в субботу, 25 июля

Всем задержанным запретят въезд в Россию на пять лет. «За период с 23 по 24 июля в столичном регионе зафиксированы случаи нарушений общественного порядка, повреждения имущества и причинения телесных повреждений иностранными гражданами», — говорится в сообщении.

Всех причастных сотрудники полиции привлекли к административной ответственности нарушителей общественного порядка на основании статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».

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