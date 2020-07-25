Суд арестовал одного из участников массовой драки на юго-востоке Москвы

Первый задержанный участник массовой драки между уроженцами Армении и Азербайджана, произошедшей на юго-востоке Москвы, арестован. Завидову М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Такую информацию передает в субботу, 25 июля, корреспондент «Известий» из зала Кузьминского суда.

Ранее в этот же день арестовать троих участников межнациональных столкновений в столице — Завидова, Гамидова и Валиева, потребовало следствие.

Также в субботу полиция Москвы задержала еще девятерых участников столкновений. Как пояснили в МВД, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»), пишет «Газета.ру».

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между выходцами из Армении и Азербайджана. В одной из массовых драк пострадал человек, возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали уроженцы Азербайджана, участвовавшие в драке.