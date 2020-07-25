Минтранс Южной Кореи сообщил о планах возобновить авиарейсы в Россию

Власти Южной Кореи запланировали возобновление с 1 августа авиарейсов в Москву. Об этом в субботу, 25 июля, «РИА Новости» сообщили в отделе международной авиации Министерства транспорта страны.

Самолеты будут вылетать из города Инчхон один раз в неделю. «Первый планируется 1 августа из Южной Кореи, но письменного решения пока нет», — отметили в южнокорейском ведомстве.

Ранее в субботу стало известно, что Южная Корея и Россия могут на следующей неделе возобновить регулярные пассажирские авиарейсы. Страна не закрывала свои границы из-за пандемии коронавируса, но значительно сократила количество авиарейсов.

Ранее на этой неделе российский премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал возобновление международного авиасообщения РФ с 1 августа. Россияне смогут летать в ряд городов Турции, Великобритании и Танзании. С 10 августа этот список стран планируется расширить.