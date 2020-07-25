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Крым и Кубань с начала года посетило более 4 млн туристов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Свыше 4 млн человек посетили Республику Крым и Краснодарский край с начала года. Об этом в субботу, 25 июля, рассказали ТАСС в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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«На сегодняшний день нет никаких предпосылок для снижения турпотока на наши курорты. Наоборот, мы фиксируем его постоянный рост: с начала года общий турпоток составил 3 млн 143 тыс. человек», ― сообщили агентству.

Также в пресс-службе отметили, что за полтора летних месяца (с 1 июня по 22 июля) текущего года турпоток на территорию Краснодарского края составил более 1,7 млн человек.

Ранее, 14 июля, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что уровень загрузки отелей республики достигает 95–100%, наиболее популярны южное и западное побережье.

8 июля глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что среди туристов в Крыму нет массовых случаев заболевания COVID-19. Кроме того, по его словам, система здравоохранения республики полностью готова к приему отдыхающих.

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