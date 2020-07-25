Медведев поздравил следователей с профессиональным праздником

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия России с профессиональным праздником. Соответствующий документ распространил его секретариат в субботу, 25 июля.

Медведев указал на большую роль следователей в укреплении законности и правопорядка в России. Свою напряженную и кропотливую работу, по его словам, они выполняют честно и самоотверженно.

«И не только добиваетесь наказания для виновных, но и защищаете тех, кто пострадал от действий преступников. От вас напрямую зависит вера людей в справедливость и торжество закона, а значит, авторитет самого государства», — приводит ТАСС текст поздравления.

Заместитель главы Совбеза страны подчеркнул, что органы следствия постоянно совершенствуют механизмы своей работы и способны надежно и оперативно решать самые сложные задачи.

Ранее в субботу следователей с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин.

День сотрудника органов следствия Российской Федерации, отмечаемый 25 июля, впервые праздновали в 2014 году.