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Найденный под Калининградом самородок назвали «Флотским»

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Фото : пресс-служба АО «Калининградский янтарный комбинат»
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Янтарный самородок весом более килограмма, добытый сотрудниками Калининградского янтарного комбината в канун Дня Военно-морского флота, назвали «Флотским», рассказали 25 июля в пресс-службе предприятия.

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«В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината добыт янтарный самородок весом почти 1265 г. Находку обнаружили под конец рабочей смены в четверг», — приводит выдержку из сообщения ТАСС.

Названием в честь флота работники предприятия решили поздравить ВМФ страны.

В апреле в Калининградской области таможенники пресекли попытку вывоза через Литву в Москву 240 кг янтаря-сырца. Товар изъяли и направили на экспертизу.

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