Найденный под Калининградом самородок назвали «Флотским»

Янтарный самородок весом более килограмма, добытый сотрудниками Калининградского янтарного комбината в канун Дня Военно-морского флота, назвали «Флотским», рассказали 25 июля в пресс-службе предприятия.

«В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината добыт янтарный самородок весом почти 1265 г. Находку обнаружили под конец рабочей смены в четверг», — приводит выдержку из сообщения ТАСС.

Названием в честь флота работники предприятия решили поздравить ВМФ страны.

В апреле в Калининградской области таможенники пресекли попытку вывоза через Литву в Москву 240 кг янтаря-сырца. Товар изъяли и направили на экспертизу.