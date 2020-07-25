Глава минздрава Хакасии подал в отставку

Министр здравоохранения Республики Хакасия Владимир Костюш подал в отставку по собственному желанию. Об этом 25 июля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Он написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщили агентству.

Костюш занимал должность министра здравоохранения республики с мая 2017 года. Сообщается, что глава Хакасии получил представление прокуратуры из-за нарушений при выплате медикам. Все замечания были устранены. В пресс-службе правительства отметили, что отставка Костюша не связана с этой ситуацией.

Ранее, 20 июля, ушел в отставку мэр Анапы Юрий Поляков.