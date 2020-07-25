Глава ОКР назвал смерть Иваницкого потерей для олимпийского движения

Смерть олимпийского чемпиона и журналиста Александра Иваницкого ― большая потеря для всего олимпийского движения. Об этом в субботу, 25 июля, заявил ТАСС глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Для меня лично это большая трагедия, потому что я достаточно хорошо его знал. Конечно, когда такие люди уходят, разрывается нить поколений, он активно участвовал в передаче опыта, встречался с молодыми спортсменами в рамках нашей программы «Олимпийская страна», ― сказал он.

Также Поздняков добавил, что смерть Иваницкого ― большой урон для всего олимпийского движения, который невозможно восполнить.

О пропаже олимпийского чемпиона и журналиста было объявлено накануне, после того как он 22 июля ушел в лес в подмосковной Рузе и не вернулся. 25 июля его тело было найдено в реке, в которой он, предположительно, утонул. По факту гибели спортсмена Следственный комитет начал проверку.

Иваницкий занимался вольной борьбой и самбо. Многократный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион Олимпиады 1964 года. Завершил карьеру в спорте в 1967 году, после этого руководил спортивной работой в ЦК ВЛКСМ, затем главной редакцией спортивных программ Гостелерадио СССР, затем возглавлял спортивную редакцию канала РТР.

Автор нескольких книг и документальных фильмов, преподавал на факультете журналистики МГУ. Отец известного спортивного комментатора Владимира Иваницкого.