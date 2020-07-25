В Дагестане начали проверку угроз журналистке по телефону

МВД Дагестана начало проверку по факту угроз по телефону журналистке в Махачкале, сообщили в субботу, 25 июля, ТАСС в пресс-службе ведомства.

С заявлением о получении угроз ее жизни со стороны неизвестного мужчины в полицию обратилась жительница Махачкалы Светлана Анохина. «Анохина вместе с заявлением передала полиции и аудиозапись телефонного разговора с мужчиной, на которой слышны угрозы в адрес журналиста», — говорится в сообщении.

Заявительница — главный редактор портала «Далтар» и автор проекта «Был такой город».