Храм Саграда Фамилия открылся в Барселоне для всех желающих

Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в испанской Барселоне открыл двери для всех посетителей в субботу, 25 июля. Об этом сообщается на сайте базилики.

Посетить храм можно с 9:00 до 15:00 по местному времени, билеты продаются онлайн. Церковь закрыли для посещения в середине марта из-за пандемии коронавируса.

Первыми ранее в июле его посетили медики городских больниц и их родственники. Затем гостями храма стали правоохранители и общественники, после этого двери открыли для всех желающих.

Храм Святого Семейства заложили в 1882 году по проекту испанского архитектора Антонио Гауди, строительство ведется на частные пожертвования и не завершено. Ежегодно храм посещают около 4,5 млн туристов.

В 2019 году храм попал в рейтинг самых популярных туристических достопримечательностей мира.