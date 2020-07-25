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Организаторы допустили проведение «Тотального диктанта» в онлайн-формате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Акция «Тотальный диктант» в 2020 году может пройти в онлайн-формате. Об этом 25 июля заявил председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.

«В худшем случае диктант пройдет только в онлайн-формате, но мы очень надеемся, пусть с разными ограничениями, с возможностью [нахождения] меньшего [количества] человек на площадке, с дистанцией между ними, что удастся его провести и офлайн, потому что для многих очень важно прийти в аудиторию, взять ручку, бланк и написать текст», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Повтор онлайн-курсов по подготовке к диктанту пройдет в сентябре-октябре. Возможно ли проведение курсов в очном формате, на данный момент неизвестно.

Ранее 25 марта стало известно, что акцию «Тотальный диктант – 2020» перенесли на 17 октября из-за распространения коронавируса.

Акция обычно проходит в форме добровольного диктанта для всех желающих. Целью ее является дать возможность человеку проверить свои знания русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском государственном университете.

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