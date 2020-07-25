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Названы самые выгодные направления для путешествий по России

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Названы самые выгодные направления для путешествий по России. Аналитики учли средние цены на перелёты в августе и выяснили, что наиболее бюджетный вариант — билет в Москву — от 850 рублей в один конец.

Чуть дороже заплатят желающие полететь в Астрахань и Волгоград — от 930 рублей. За 1100 рублей можно отправиться в Новосибирск и Челябинск.

Бюджетными вариантами среди курортных городов выбраны Минеральные воды и Краснодар. Перелет до этих городов — выше 1300 руб.

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