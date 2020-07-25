Во Французской Гвиане отложили запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру

Корпорация Arianespace решила перенести запуск ракеты Ariane 5 с тремя искусственными аппаратами на борту с 28 на 31 июля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом говорится в субботу, 25 июля, на сайте компании-оператора.

Причиной переноса старта ракеты-носителя корпорация назвала необходимость провести технические проверки. Окном запуска названо время с 23:30 по парижскому времени (0:30 1 августа мск).

«Ракета-носитель Ariane 5 и три его космических корабля находятся в стабильном и безопасном состоянии», — говорится в заявлении. На рабочие орбиты отправят спутник BSAT-4b, запускаемый для японского оператора связи B-SAT, а также спутник Galaxy 30 международного оператора Intelsat для прямого высококачественного радио- и телевещания.

Также в космос отправят аппарат MEV-2 американской корпорации Northrop Grumman's SpaceLogistics LLC, предназначенный для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите.

В марте пуски с космодрома Куру во Французской Гвиане впервые приостановили в связи с пандемией коронавируса.