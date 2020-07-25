Прямой эфир

Во Французской Гвиане отложили запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру

0
Фото: Global Look Press/Janne Kieselbach/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корпорация Arianespace решила перенести запуск ракеты Ariane 5 с тремя искусственными аппаратами на борту с 28 на 31 июля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом говорится в субботу, 25 июля, на сайте компании-оператора.

Космический мусор: вокруг Земли летают тысячи опасных объектов
Пространство на околоземной орбите стремительно захламляется

Причиной переноса старта ракеты-носителя корпорация назвала необходимость провести технические проверки. Окном запуска названо время с 23:30 по парижскому времени (0:30 1 августа мск).

«Ракета-носитель Ariane 5 и три его космических корабля находятся в стабильном и безопасном состоянии», — говорится в заявлении. На рабочие орбиты отправят спутник BSAT-4b, запускаемый для японского оператора связи B-SAT, а также спутник Galaxy 30 международного оператора Intelsat для прямого высококачественного радио- и телевещания.

Также в космос отправят аппарат MEV-2 американской корпорации Northrop Grumman's SpaceLogistics LLC, предназначенный для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите.

В марте пуски с космодрома Куру во Французской Гвиане впервые приостановили в связи с пандемией коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020