Прямой эфир

Экс-супруга Элтона Джона потребовала от него £3 млн за нарушение условий развода

0
Фото: TASS/AP
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшая жена певца Элтона Джона Рената Блауэл потребовала от него £3 млн за нарушение условий их бракоразводного соглашения. Об этом 24 июля сообщило издание Daily Telegraph.

Есть контракт: почему растет спрос на брачные договоры
Что делят россияне при разводе и как они заботятся об этом до свадьбы

Блауэл утверждает, что Джон включил ее в свои мемуары и фильм «Рокетмен», что нарушает пункт соглашения, запрещающий кому-либо из них обсуждать свой брак или причины развода. Команда юристов Блауэл указывает в документах на тот факт, что после развода она пыталась скрыть свою жизнь от общественности, однако подробности ее жизни и развода были раскрыты в фильме и мемуарах.

«В результате вышеуказанных нарушений (ее) право на частную жизнь было нарушено <…> Она и ее брак стали предметом пристального внимания и обсуждения прессы», — говорится в претензии Блауэл.

Бывшая жена музыканта требует судебный запрет для предотвращения раскрытия информации в будущем и покрытия ущерба в размере около £3 млн, так как это привело к серьезным психологическим последствиям. Сторона певца отрицает нарушение соглашения, ссылаясь на то, что приведенные в книге, фильме и социальных сетях сведения, являются общедоступными, в то время как договор «распространяется только на личные и конфиденциальные темы».

Ранее 21 июля в Высоком суде Лондона зачитали личную переписку актрисы Эмбер Херд, бывшей супруги актера Джонни Деппа, и главы компании SpaceX Илона Маска. В июне адвокаты Деппа заявили, что на протяжении всей супружеской жизни с актером Херд ему изменяла с коллегой Джеймсом Франко и Илоном Маском.

Согласно представленным в суде сообщениям, предприниматель предлагал Херд круглосуточную охрану и отмечал, что она ему очень нравится. Переписка состоялась уже после разрыва Херд и Деппа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020