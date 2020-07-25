Экс-супруга Элтона Джона потребовала от него £3 млн за нарушение условий развода

Бывшая жена певца Элтона Джона Рената Блауэл потребовала от него £3 млн за нарушение условий их бракоразводного соглашения. Об этом 24 июля сообщило издание Daily Telegraph.

Блауэл утверждает, что Джон включил ее в свои мемуары и фильм «Рокетмен», что нарушает пункт соглашения, запрещающий кому-либо из них обсуждать свой брак или причины развода. Команда юристов Блауэл указывает в документах на тот факт, что после развода она пыталась скрыть свою жизнь от общественности, однако подробности ее жизни и развода были раскрыты в фильме и мемуарах.

«В результате вышеуказанных нарушений (ее) право на частную жизнь было нарушено <…> Она и ее брак стали предметом пристального внимания и обсуждения прессы», — говорится в претензии Блауэл.

Бывшая жена музыканта требует судебный запрет для предотвращения раскрытия информации в будущем и покрытия ущерба в размере около £3 млн, так как это привело к серьезным психологическим последствиям. Сторона певца отрицает нарушение соглашения, ссылаясь на то, что приведенные в книге, фильме и социальных сетях сведения, являются общедоступными, в то время как договор «распространяется только на личные и конфиденциальные темы».

Ранее 21 июля в Высоком суде Лондона зачитали личную переписку актрисы Эмбер Херд, бывшей супруги актера Джонни Деппа, и главы компании SpaceX Илона Маска. В июне адвокаты Деппа заявили, что на протяжении всей супружеской жизни с актером Херд ему изменяла с коллегой Джеймсом Франко и Илоном Маском.

Согласно представленным в суде сообщениям, предприниматель предлагал Херд круглосуточную охрану и отмечал, что она ему очень нравится. Переписка состоялась уже после разрыва Херд и Деппа.