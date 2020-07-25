Новорожденного похитили из палаты роддома под Ростовом

Новорожденного мальчика похитили из палаты родильного отделения больницы в городе Сальске Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России в субботу, 25 июля.

«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в три часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребенок мужского пола», — уточнили в ведомстве.

По данным источника «Известий», матери похищенного мальчика женщина из соседней палаты предложила обменяться детьми. Роженица отказалась от обмена, но никому не сообщила о произошедшем. Утром следующего дня она обнаружила, что ее сын пропал. В настоящий момент потерпевшая всё еще находится в медучреждении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В настоящий момент следователи и криминалисты устанавливают личность похитителя и разыскивают пропавшего ребенка.

РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлена подозреваемая в похищении мальчика.

В марте сообщалось, что из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную девочку. Мать ребенка вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, то уже не обнаружила дочери. Впоследствии ребенок был обнаружен живым.