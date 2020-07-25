Садулаев назвал Иваницкого ориентиром для российских борцов

Скончавшийся олимпийский чемпион по вольной борьбе и журналист Александр Иваницкий был ориентиром для российских спортсменов. Об этом в субботу, 25 июля, заявил ТАСС олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

«Александр Владимирович был сильной личностью, настоящим борцом, для российской спортивной борьбы это огромная, невосполнимая потеря. Мы всегда равнялись и будем равняться на таких людей, это ― наша история, наши ориентиры, наши ценности», ― сказал он агентству.

Также Садулаев выразил соболезнования родным умершего спортсмена.

О пропаже олимпийского чемпиона и журналиста было объявлено накануне после того, как он 22 июля ушел в лес в подмосковной Рузе и не вернулся. 25 июля его тело было найдено в реке, в которой он, предположительно, утонул. По факту гибели спортсмена Следственный комитет начал проверку.

Иваницкий занимался вольной борьбой и самбо. Многократный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион Олимпиады 1964 года. Завершил карьеру в спорте в 1967 году, после этого руководил спортивной работой в ЦК ВЛКСМ, затем главной редакцией спортивных программ Гостелерадио СССР, затем возглавлял спортивную редакцию канала РТР.

Автор нескольких книг и документальных фильмов, преподавал на факультете журналистики МГУ. Отец известного спортивного комментатора Владимира Иваницкого.