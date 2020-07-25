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При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

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Во время патриотической акции «Керченский десант «Дорога мужества» затонул один из трех бронетранспортеров, форсировавших Керченский пролив. Об этом в субботу, 25 июля, рассказал представитель межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Сергей Чернаков.

По его словам, экипаж бронемашины эвакуировали, пострадавших нет. «Выясняются причины случившегося», — цитируют его «РИА Новости».

В свою очередь, пресс-секретарь этой же организации Андрей Коннов назвал причиной инцидента погодные условия. Преодолев расстояние в 5 км, бронемашина, которая двигалась первой, вышла на отрезок с сильным течением. При этом ситуацию осложнил сильный боковой ветер. Вопрос извлечения бронетранспортера из воды решается, угрозы разлива топлива нет.

Три бронетранспортера стартовали утром в субботу с берега станицы Тамань, пишет «Газета.ру». Они должны были добраться до берега в районе поселка Героевское, дистанция перехода составляла 15 км.

По требованию МЧС два бронетранспортера вернулись на точку старта акции в Тамани, акцию завершили.

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