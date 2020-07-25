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Минюст назвал основания для отказа загсом при регистрации имени

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Фото: Depositphotos
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Российские загсы могут отказать в государственной регистрации рождения и изменения имени, если оно не соответствует традициям отечественной ономастики, сообщили в субботу, 25 июля, в пресс-службе Минюста в ответ на запрос агентства.

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Среди таких примеров имена, состоящие из аббревиатуры, не соответствующие полу ребенка, и прочие случаи, уточняет ТАСС. «При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением дефиса, или их любой комбинации, бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы», — объяснили в министерстве.

В России порядок присвоения фамилии, имени и отчества ребенку при государственной регистрации рождения регламентирован ст. 58 Семейного кодекса РФ и ст. 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Закон предусматривает ряд ограничений в выборе родителями имени для ребенка, предполагая презумпцию их разумности и добросовестности в данном вопросе. «Письменный отказ органа ЗАГС в государственной регистрации акта гражданского состояния может быть обжалован в судебном порядке», — добавили в Минюсте.

Как сообщалось в апреле, самыми популярными именами новорожденных в Москве за I квартал 2020 года стали Александр и София (Софья). Именем Александр назвали 609 мальчиков, а имя София получили 649 девочек.

В качестве необычных имен можно выделить имя Афина, в честь древнегреческой богини назвали трех девочек.

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