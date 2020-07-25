В Москве зафиксирован отрицательный темп прироста больных COVID-19

В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев заболевания COVID-19 за две недели остается отрицательным. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«В столице подтверждено 648 новых случаев заражения коронавирусом. Среднесуточный темп прироста новых заболевших за две недели в Москве остается отрицательным», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что 50% новых зарегистрированных случаев — среди людей в возрасте от 18 до 45 лет, 26,2% — от 46 до 65 лет, 11,4% — от 66 до 79 лет, 6,7% — старше 80 лет и 5,7% — дети.

Накануне в оперштабе рассказали, что количество новых выявляемых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 20,5%. Кроме того, в тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, когда в России появится лицензированный препарат от коронавируса, вакцинация жителей столицы будет бесплатной.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 806 720 человек, умерли 13 192 пациента, выздоровели ― 597 140.

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