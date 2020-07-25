Запашный прокомментировал победу Исмаилова над Емельяненко

Дрессировщик и генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный в субботу, 25 июля, поздравил российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова с победой над соотечественником Александром Емельяненко.

«Я поздравляю тебя с победой! Ты просто красавчик! Это офигенный бой и ты мужик! Спасибо», ― цитирует его «Sport24».

Бой состоялся вечером 24 июля. Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде. Он бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года.

По словам Исмаилова, эта победа для него особенная, так как он давно следит за Александром — еще со времени его выступления в Pride.

Емельяненко, комментируя исход боя, заявил, что «всё проходит, и это пройдет».

Теперь на счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья. На счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.