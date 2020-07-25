Минздрав России спрогнозировал ситуацию с COVID-19 осенью

Подъем заболеваемости COVID-19 в России осенью возможен, но не в таком масштабе как весной. Об этом 25 июля заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Он призвал говорить не второй волне пандемии, а о небольшом росте заболеваемости в период увеличения острых респираторных заболеваний. Также это может быть связанно с началом учебного года и окончанием сезона отпусков, когда люди снова будут собираться на работе и в учебных заведениях.

«Это может привести к некоторому подъему заболеваемости. Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — приводит его слова РЕН ТВ.

Чуланов отметил, что для предотвращения распространения COVID-19 необходимо соблюдать некоторые меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и использовать антисептики.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 24 июля, в России выявлено 800 849 заболевших, умерли 13 046 пациентов, выздоровели ― 588 774.

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