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В ХМАО возбудили дело о взятке в отношении чиновника правительства региона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Возбуждено уголовное дело о взятке в отношении чиновника правительства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 июля на сайте регионального управления Следственного комитета России (СК РФ).

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«По версии следствия в период с ноября 2019 года по 23 июля 2020 года заместитель директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <…> за взятки в виде денег осуществлял общее покровительство индивидуального предпринимателя — главы крестьянского (фермерского) хозяйства, связанное с содействием в предоставлении грантов в виде субсидий и иных выплат из бюджета округа для нужд, связанных с ведением предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

Деньги за оказанные услуги чиновник ежемесячно получал на топливную карту. На момент возбуждения уголовного дела ему было передано не менее 150 тыс. рублей. Проведены обыски, в ходе которых были изъяты крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее, 16 июля, стало известно, что сотрудники УФСБ по Томской области задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова, которого заподозрили в получении взятки. По данным следствия, сумма взятки составила не менее 300 тыс. рублей.

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