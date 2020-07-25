В Москве за сутки от коронавируса вылечился 561 пациент

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 561 человека. Об этом в субботу, 25 июля, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174,5 тыс.», ― рассказала она журналистам.

Накануне в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что количество новых выявляемых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 20,5%.

Кроме того, 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, когда в России появится лицензированный препарат от коронавируса, вакцинация жителей столицы будет бесплатной.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 800 849 человек, умерли 13 046 пациентов, выздоровели ― 588 774.

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