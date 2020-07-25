Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Запашный прокомментировал победу Исмаилова над Емельяненко
Общество
Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса
Общество
В Совфеде назвали смехотворной стратегию Киева по «деоккупации» Крыма
Мир
Во Вьетнаме зарегистрировали первый за три месяца случай COVID-19
Общество
Правительство одобрило выделение средств на отпуска работникам стационаров
Сюжет:

В Москве за сутки от коронавируса вылечился 561 пациент

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 561 человека. Об этом в субботу, 25 июля, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

В Москву из окраин: возможные повороты эпидемии COVID-19 в России
Эксперты оценили, как растущая заболеваемость в мире соотносится с падающей кривой в нашей стране

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174,5 тыс.», ― рассказала она журналистам.

Накануне в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что количество новых выявляемых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 20,5%.

Кроме того, 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, когда в России появится лицензированный препарат от коронавируса, вакцинация жителей столицы будет бесплатной.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 800 849 человек, умерли 13 046 пациентов, выздоровели ― 588 774.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020