Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

В субботу, 25 июля, в Москве ожидается теплая погода. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона перейдет к антициклону, благодаря чему москвичей ждет погожий летний денек, что позволит воздуху лучше прогреться до комфортных значений, соответствующих климатической норме июля», — приводит его слова «РИА Новости».

Ожидается, что температура воздуха прогреется до 24 градусов тепла по Москве и до 20–25 градусов тепла по области. Ветер 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст и практически не будет меняться в течение дня.

Ранее, в субботу, в Гидрометцентре России сообщили, что 25 июля ожидается погода с переменной облачностью и без осадков.