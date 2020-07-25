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В Совфеде назвали смехотворной стратегию Киева по «деоккупации» Крыма
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В Совфеде назвали смехотворной стратегию Киева по «деоккупации» Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Стратегия украинских властей по «деоккупации» Крыма является смехотворным документом, в котором нет и не может быть ничего реального. Об этом 25 июля заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

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«На словах стратегия есть, а не деле — пустой выхлоп», — приводит его слова «РИА Новости».

Цеков добавил, что Киеву лучше отказаться от подобной идеи, и назвал период нахождения полуострова в составе Украины «многолетней оккупацией» и временем «издевательства над крымчанами».

Ранее, 1 июня, постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма. Он уточнил, что большая часть документа останется тайной, в особенности та, что касается вопросов безопасности.

18 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма, которой еще предстоит пройти ряд обсуждений и доработок. При этом пока неизвестно, каким должен быть окончательный формат этого документа.

6 марта в Верховной раде Украины представили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс. Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук предложила «пробиваться» к жителям Крыма и Донбасса через телевидение. Политик предложила организовать «информационную деоккупацию», которая заключается в «перетягивании» аудитории на украинские каналы при помощи развлекательных программ во время показа российских новостных выпусков и «пропагандистских шоу».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других стран Запада не признают результатов голосования. Киев считает полуостров своей территорией.

В Кремле неоднократно заявляли, что процедура голосования прошла согласно всем аспектам международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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