Во Вьетнаме зарегистрировали первый за три месяца случай COVID-19

Во Вьетнаме впервые за три месяца выявили случай заражения COVID-19 внутри страны, передает ТАСС 25 июля со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонга на заседании Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

«Это первый случай заражения коронавирусной инфекцией внутри страны с 16 апреля», — сказал он. По словам чиновника, заболевший — 57-летний житель центрального вьетнамского города Дананга. В настоящее время выясняются обстоятельства его заражения.

На заседании также отметили, что еще у двух граждан страны, которые вернулись во Вьетнам из России 17 июля вывозным рейсом «Вьетнамских авиалиний», подтвердили COVID-19. Ранее у 16 пассажиров этого рейса выявили коронавирусную инфекцию.

Во Вьетнаме с начала эпидемии коронавируса зарегистрировали 416 случаев, 365 человек полностью вылечились, под наблюдением врачей находится 51 заболевший. На обсервации продолжают оставаться чуть более 11,8 тыс. человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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