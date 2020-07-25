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В Узбекистане количество заболевших COVID-19 превысило 19 тыс. человек

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Фото: Global Look Press
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Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Узбекистане превысило 19 тыс. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 июля в Telegram-канале министерства здравоохранения республики.

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За минувшие сутки выявлено 667 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших составляет 19 653. Большинство новых случаев выявлено в Ташкенте (242). Число выздоровевших за сутки выросло на 223 — до 10 472, что составляет 54% от общего числа заразившихся.

«В настоящее время в нашей стране принимаются меры по лечению 9074 пациентов по стандартам, установленным нашими врачами. Из них 138 человек находятся в тяжелом состоянии, 40 — в крайне тяжелом», — отметили в ведомстве.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что в данный момент ведутся переговоры по поставкам вакцины от коронавируса в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия, Пакистан.

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