Московские врачи прилетели в Хабаровск для борьбы с COVID-19

В Хабаровск прибыла бригада врачей из Москвы для борьбы с COVID-19. Об этом 25 июля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Хабаровска.

«Борт приземлился в 11:45 (04:45 мск). Пассажиры еще находятся в самолете из-за проведения в терминале аэропорта оперативных мероприятий после сообщения о минировании», — рассказал источник агентства.

В Хабаровск прибыли 19 медиков, в субботу ожидается приезд еще 10 специалистов, среди которых инфекционисты, рентгенологи, эпидемиологи, анестезиологи, медсестры, пульмонологи. Врачи прилетели из Москвы по договоренности с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. Ожидается, что они усилят кадровый состав больниц, принимающих пациентов с COVID-19 в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани и Ванино, районе имени Лазо.

По данным стопкоронавирус.рф, на 25 июля в Хабаровском крае выявлено 6714 случаев заболевания COVID-19, из которых 130 — за последние сутки. Более 3,8 тыс. человек выздоровело, 52 — умерли.

Ранее, в субботу, главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что осенью в России возможен небольшой подъем распространения коронавируса. По его словам, называть второй волной грядущий подъем заболеваемости неверно, так как осенью в целом увеличивается распространение сезонных острых респираторных заболеваний.