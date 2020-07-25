Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 июля

Погода с переменной облачностью и без осадков ожидает москвичей в субботу, 25 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров покажут от +21 до +23 градусов. Ветер южного направления, 3–8 м/с, без порывов.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 749 мм ртутного столба.

К ночи температура понизится до +11 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, возможен краткосрочный дождь.

23 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с субботы в московском регионе лето вернет свои позиции: сократится количество осадков и увеличится число солнечных дней.