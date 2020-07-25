Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Погода с переменной облачностью и без осадков ожидает москвичей в субботу, 25 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров покажут от +21 до +23 градусов. Ветер южного направления, 3–8 м/с, без порывов.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 749 мм ртутного столба.

К ночи температура понизится до +11 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, возможен краткосрочный дождь.

23 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с субботы в московском регионе лето вернет свои позиции: сократится количество осадков и увеличится число солнечных дней.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020