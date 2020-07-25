СК назвал сумму ежегодных потерь бюджета из-за налоговых преступлений

В среднем более 58 млрд рублей ежегодно теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений, рассказала зампред Следственного комитета РФ Елена Леоненко.

При этом, по ее словам, судя по динамике налоговой преступности в целом, она находится на относительно стабильном уровне на протяжении 2016–2019 годов. Исключения составляют небольшие снижения, пишет «РИА Новости» 25 июля.

2 июля сообщалось, что бюджет страны по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений. Покрыть разрыв планируется преимущественно за счет госзаимствований.