В европейской части РФ похолодает в начале августа

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал 25 июля, что начало августа в европейской части страны ознаменуется похолоданием.

«Первоначальные расчеты говорят о том, что возможно понижение температуры в первых числах августа на европейской части России», — приводит его слова ТАСС.

При этом Вильфанд отметил, что понижение температуры будет несильным, а расчеты пока являются предварительными.

22 июля ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что дожди, которые обрушились на Центральную Россию, скоро прекратятся и в августе установится комфортная погода.