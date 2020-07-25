Американские ученые нашли останки гигантского голубя

Американские ученые из Университета Нью-Мексико обнаружили на островах Королевства Тонга в Океании останки гигантского голубя. Новый вид получил название Tongoenas burleyi, пишет Eurekalert!.

По данным исследователей, обнаруженный вид ранее обитал на деревьях и питался фруктами. Его исчезновение связывают с заселением архипелага полинезийцами около 2850 лет назад.

Длина туловища найденного голубя составляла около 50 см, а вес превышал вес современной особи в пять раз, отмечает 25 июля «Газета.ру».

В августе прошлого года стало известно, что в Новой Зеландии палеонтологи обнаружили останки огромного древнего попугая. Рост этих птиц превышал 50 см, питались они в том числе и мясом животных.