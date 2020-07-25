Исмаилов сломал нос Емельяненко во время боя

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов во время боя с соотечественником Александром Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи сломал ему нос.

Как сообщает ТАСС, диагноз «перелом носа» 38-летнему Емельяненко по окончании поединка поставили врачи.

Бой состоялся вечером 24 июля. Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде. Он бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года.

По словам Исмаилова, эта победа для него особенная, так как он давно следит за Александром — еще со времени его выступления в Pride.

Емельяненко, комментируя исход боя, заявил, что «всё проходит, и это пройдет».

Теперь на счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья. На счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.