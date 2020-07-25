МИД России ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая

Москва намерена и дальше укреплять отношения с Пекином, которые являются важным фактором стабилизации ситуации в мире. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа России Марии Захаровой, опубликованном 24 июля.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео предложил создать «альянс демократий» из стран, готовых объединиться против Китая. Он также пригласил Россию присоединиться к данной инициативе.

«Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — отметила Захарова.

Она осудила «вызывающий тон высказываний Помпео», а также подчеркнула, что провоцируемая Вашингтоном напряженность в отношениях с Пекином осложняет обстановку в мире.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина, что Москва никогда «не дружит против кого-то», пишет «Газета.ру».

Виток напряженности в отношениях между Китаем и США начался еще в 2018 году, когда страны начали торговое противостояние. 15 января 2020 года стороны подписали соглашение по первой фазе торговой сделки, однако между странами встал коронавирус, который начал распространяться по миру из китайского Уханя. Американские власти обвинили Китай в лабораторном происхождении инфекции.

Отношения Пекина и Вашингтона обострила ситуация в Гонконге. Так, 14 июля президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для региона, и ввел пошлины в отношении КНР из-за решения руководства Китая ограничить его автономию.

21 июля США потребовали закрыть китайскую дипмиссию в американском городе Хьюстон. Они обвинили КНР в краже американской интеллектуальной собственности, а также в связях с китайской разведкой. В ответ Китай потребовал от США закрытия генерального консульства в городе Чэнду.