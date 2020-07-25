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Врач предупредила об опасности повышения температуры тела по вечерам

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Фото: TASS/URA.RU
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Нередко люди сталкиваются с повышением температуры в вечерние часы. Врач-терапевт, эндокринолог Татьяна Романенко рассказала, о чем может свидетельствовать изменение температуры, и насколько это опасно.

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По словам медика, в норме вечером температура тела может подняться на 0,4 градуса от нормы. Однако при повышении до 37,5 стоит встревожиться.

Романенко отметила, что причины такого явления могут быть физиологические, например, физические нагрузки, прием горячей пищи или определенных лекарств, состояние ПМС и овуляция у женщин. Однако причины могут быть и патологического характера.

Чаще всего повышение температуры происходит из-за простудных заболеваний.

«Можно заподозрить вялотекущее воспаление. Для его определения нужно сдать анализ на С-реактивный белок», — цитирует медика 24 июля aif.ru.

Также влиять на температуру могут гормональные сбои или проблемы в работе щитовидной железы. Например, такое явление чаще отмечается при гипертиреозе.

Также вечером обычно температура повышается при онкологических заболеваниях.

«Отдельно определяется нарушение терморегуляции под названием термоневроз. Терморегуляция — это способность нашего организма поддерживать постоянную температуру тела (36,5–37°С) независимо от температуры окружающей среды. Иногда механизмы терморегуляции дают сбой», — отметила Романенко.

По ее словам, причин сбоя может быть две: психогенный невроз на фоне стрессов или нейрогенный термоневроз, развивающийся при нарушении работы нервной системы .

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