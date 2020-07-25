В МЧС назвали признаки теплового удара

Первыми признаками теплового удара являются сильная головная боль, слабость и головокружение, рассказали в МЧС России.

Кожа становится красной и горячей, однако потоотделения нет, может начаться тошнота и рвота. Кроме того, учащается сердцебиение и дыхание, а температура тела может подняться до 42 градусов.

Получившего тепловой удар человека следует отвести в прохладное место, снять лишнюю или обтягивающую одежду, на тело и голову положить мокрые полотенце. При этом необходимо следить, чтобы голова пострадавшего находилась на одном уровне с телом.

Тепловой удар развивается стремительно, отметили в ведомстве, поэтому перед выходом на улицу лучше надеть головной убор и легкую одежду. Необходимо соблюдать правильный питьевой режим, так как беспорядочное питье перегружает сердце, а не утоляет жажду.

На улице следует чаще находиться в тени, не перегружать организм физическими нагрузками и отказаться от алкоголя. Солнечные ванны лучше не принимать на голодный желудок или сразу после еды.

Особую осторожность следует соблюдать людям с заболеваниями сердца и сосудов, лишним весом и тиреотоксикозом, а также детям и пожилым, пишет «РИА Новости» в пятницу, 25 июля.

В ведомстве подчеркнули, что тепловой удар может привести к стойкому повреждению мозга и даже смерти.

24 июля специалисты МЧС рассказали, как следует вести себя во время грозы и уберечься от удара молнии. Отмечается, что молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома.