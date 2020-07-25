Названы самые популярные запросы россиян в YouTube

Видеосервис YouTube изучил потребности российских зрителей и рассказал о самых популярных запросах в период самоизоляции.

Телеканал «Вести» опубликовал рейтинг 24 июля.

Так, больше всего оказавшихся дома из-за распространения коронавируса россиян интересовали спортивные видеоролики. Например, видео «Супертонкая талия за пять минут дома» набрало более 3,1 млн просмотров.

На втором месте среди самых популярных запросов оказались виртуальные музеи и онлайн-концерты и спектакли. Такие мероприятия устраивали не только в России, но и за рубежом.

Также россияне часто искали различные видеоуроки. Тут в топе оказались советы по уходу за садом и стрижки в домашних условиях, пишет «Газета.ру».

22 июля сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году. Первое место заняла композиция «August» белорусского коллектива Intelligency.