Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко

Российский боец MMA Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.

Бoй спортсменов состоялся в Сочи в пятницу, 24 июля. Отмечается, что Исмаилов выступал не в своей весовой категории: для поединка он перешел из среднего в тяжелый вес, в котором выступал соперник. В третьем раунде рефери остановил бой и зафиксировал поражение Емельяненко техническим нокаутом, пишет «Чемпионат».

Теперь на счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья. На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

8 июля сообщалось, что Емельяненко принял вызов другого бойца, Сергея Харитонова, который призвал разрешить их спор на ринге. Также он пообещал обсудить с руководством лиги АСА-ММА организацию поединка.