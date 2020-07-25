Россияне сократили импульсивные покупки

Россияне стали реже покупать товары на кассах магазинов на фоне роста онлайн-покупок, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Он отметил, что сокращение подобных импульсивных покупок — товаров, которые берут в последний момент около касс, произошло почти на 60%. Причем данную тенденцию отмечают и в торговых сетях, пишет «РИА Новости» 25 июля.

«Действительно, с начала самоизоляции мы наблюдали снижение спроса на товары импульсивной покупки. Меньше всего покупали жевательную резинку и батончики», — цитирует агентство пресс-службу «Магнита».

Однако сейчас покупатели стали возвращаться к своему обычному поведению и при отсутствии негативных внешних факторов в скором времени потребление может вернуться к «доковидному периоду», отметили представители ритейлера.

9 июля сообщалось, что активнее всего по состоянию на начало июля поток покупателей восстанавливается в моллах Тюмени, Ижевска и Севастополя.

Число посетителей торговых центров Севастополя начало расти сразу после майских праздников на фоне снятия ограничений, а к концу июня показатель достиг 84% от докарантинного уровня. В столице Удмуртии запрет на работу ТЦ был упразднен позже — с 9 июня, но это не помешало трафику в местных ТЦ взлететь до 87%. В Тюмени моллы заработали только в конце июня, но количество посетителей уже восстановилось на 94%.