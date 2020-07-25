На Урале и Поволжье в выходные похолодает почти на 20 градусов

На Урале и Поволжье на выходных столбики термометров опустятся почти на 20 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кроме того, там ожидаются сильные дожди и град, а также усиление ветра.

«Заметные изменения происходят в тех регионах, где совсем недавно была супержаркая погода, на Урале и в Поволжье. Там до 40 градусов доходило, но всё — в выходные температура существенно понижается. В выходные там 20–25 градусов», — приводит его слова ТАСС в субботу, 25 июля.

По словам Вильфанда, потепления в этих регионах в скором времени не ожидается.

22 июля в Гидрометцентре рассказали, что север европейской части РФ, Якутия и Урал окажутся в зоне аномального потепления до конца текущей недели. Ожидается значительное превышение климатической нормы.